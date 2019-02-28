【越南特金會】金正恩指力爭取得成果　特朗普稱不會操之過急

舉世矚目的美朝領袖第二次峰會周四（28日）進入第二日。美國總統特朗普和朝鮮領袖金正恩早上率先單獨會談45分鐘。他們會前見記者，金正恩形容全球正關注這歷史性時刻，將力爭會談取得良好成果；特朗普則指雙方提出不少好的創意，對於無核化進程強調不會操之過急，被指有意降低外界的期望。

在會談開始之前，金正恩表示，雙方連續兩天開展有益的對話，其間也付出不少努力，現在應是展示出實際成果的時候。他說，全球都在關注這一歷史性時刻，「我將力促今天的會談取得良好成果」。

金正恩還對特朗普表示，很多人質疑他們的會議：「我相信他們所有人看到我們坐在一起、且肩並肩的時候，感覺就像他們在看一部「奇幻電影」（Fantasy Movie）。」

有記者問金正恩對於和特朗普達成協議是否有信心。他表示言之尚早，「但我不悲觀。」《衛報》指這道問題相信是金正恩首次回答外國記者的提問。

特朗普則表示，周三的晚餐非常愉快，雙方提出不少好的創意，不僅是周四的會議，從長遠來看美朝也將會取得成功。他還感謝朝鮮停止核試和導彈試射，但是強調不會操之過急。「我們只希望達成正確的協議」。

雙方上午舉行會談之後共晉午餐，並於本港時間下午3時左右簽署《河內宣言》，隨後特朗普會召開記者會介紹會談結果。韓聯社報道，《河內宣言》將觸及具體落實朝鮮半島無核化措施，但細節尚未知。

（綜合報道）