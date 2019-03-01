【越南特金會】朝中社：美朝領袖承諾相約再會

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩一連兩日的越南「特金會」，周四（28日）在未能達成協議下收場。朝鮮官媒朝中社周五（3月1日）報道稱，兩人在峰會上承諾再次會晤，並認同朝美雙方應繼續進行富有成效的會談，並以解決在峰會上討論的問題，實現朝鮮半島無核化，並創性有進展的朝美關係。報道還形容，今次峰會是加深兩國互信和關係的良機。

朝中社報道，兩國領導人就實際問題進行建設性和真誠的意見交流，開啟改善朝美關係的新時代。報道稱兩國領導人都看到雙方為緩和緊張局勢、推動和平、實現朝鮮半島完全無核化所採取的努力及積極措施，形容今次會面具重大意義，鼓勵兩國之間互信，以及根本改變兩國之間存在已久的不信任和敵對關係。

朝中社引述兩位領導人指出，今次會議是建立信任，將兩國關係提升到新水平的重要機會。 特朗普在周四的會面後，否認今次峰會不歡而散，強調希望保持與朝鮮的關係；然而，美朝雙方在峰會未達協議有不同講法，特朗普指金正恩不願關閉所有核設施，卻希望美國撤銷所有制裁；朝鮮外相李勇浩及後召開記者會，澄清平壤只要求美方撤回部分制裁，美方卻要求平壤「再做多些」。他強調，就算美國尋求進一步談判，平壤的立場亦不會改變。

以下為朝中社報道內容：

朝鮮領袖金正恩、美國總統特朗普28日進行第二次單獨會談及大範圍會談，會中一致認為，雙方在緩和朝鮮半島緊張狀態、推動和平和實現完全無核化的努力與主動措施，對增進雙方相互信任，以及「從根本上改變朝美兩國之間數十年持續的不信任和敵對關係」具有重大意義。

朝中社報道僅提到金正恩和特朗普為落實「新加坡聯合文件」中提出的共同目標，就當前必須解決的一些問題，「聽取各自的看法，並認真討論了其途徑」。

報道指出，雖然朝鮮和美國「70多年敵對關係中積累的反目和對抗的牆壁高，開闢朝美關係新歷史的征程中難免遇到困難和曲折」，但相信「只要互相緊密攜手，發揮智慧和忍耐共同克服，相信能夠按照兩國人民的志向和願望劃時代地發展朝美關係」。

最後報道認為，特金二會進一步增進雙方相互尊重和信賴，也是把兩國關係提升到新階段的重要契機，金正恩對特朗普遠道而來，以及本次會談成功進行積極努力表示謝意，也和特朗普相約再會。

（朝中社）