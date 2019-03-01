美國「世界正義工程」全球法治指數　香港排名與2018年相同

美國非政府組織「世界正義工程」（World Justice Project，WJP）周四（28日）發表2018至2019年度法治指數（Rule of Law Index），香港在126個國家及地區當中排第十六，與2017年至2018年度一樣。 香港在8個分項評分中，在「對政府權力的制約」及「基本權利」的得分相對較低。

在秩序與安全（Order and Security）方面，新加坡在亞洲排名第一，擊敗排名第十五的日本、第十六的香港，以及第十八位的韓國。

組織指出全球法治水平有持續下降之勢。報告指出，中國在「政府權力的制約」方面持續惡化，獨立司法體系、新聞自由以及立法機構實施監督的能力受影響。中國排名第八十二，比上次下降兩位。

「世界正義工程」是一個以美國為基地的倡議組織。它在進行調查時，會訪問126個國家逾12萬戶以及3,800位專家。組織從8個項目衡量受查國家法治情況，包括對政府權力的制約、無腐敗、公開政府、基本權利、秩序與安全、法規執行，以及民事司法與刑事司法。

全球法治指數（Rule of Law Index）的項目中，排名首三位分別是丹麥、挪威和芬蘭。最後三位分別是剛果民主共和國、柬埔寨和委內瑞拉。

（綜合報道）