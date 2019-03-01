金正恩行程曝光：傳見習近平　惟撞正兩會舉行

朝鮮領袖金正恩周五至周六（3月1日至2日）對越南進行正式友好訪問，與越南共產黨中央委員會總書記、國家主席阮富仲舉行會晤。 金正恩今次對越南進行友好訪問，是朝鮮領袖時隔55年再次到訪當地。越方雖未公開各項活動的時間及地點，但會按照國事訪問規格接待金正恩。 韓聯社引述北京消息人士周五（28日）透露，朝鮮外務省副相李吉成當天上午乘坐高麗航空班機抵達北京，並乘坐中方准備的車輛駛離首都機場。有意見推測金正恩近期很可能在返朝途中經停北京，同中國國家主席習近平舉行會晤。

在此次美朝峰會舉行前數日，便有輿論認為金正恩會在乘搭火車穿越中國期間，在北京與習近平會晤。不過那樣做會是對特朗普極為不尊重的行為。最終也並未成行。不過按照慣例，金正恩理應會與習近平在「特金會」後見面。

然而全國政協十三屆二次會議3月3日在京召開，而第十三屆全國人大二次會議3月5日召開，根據慣例，國家領導人在段期間不會與外賓會面。最終習、金二人會否會面仍未可得知。

韓國《東亞日報》周四（2月28日）報道稱，金正恩周五會與阮富仲在主席宮前會面，一同檢閱儀仗隊，宣告友好訪問開始。

朝越首腦會談後，兩人將攜朝鮮及越南高官出席晚宴。而晚餐場所可能設在國際會展中心，主因朝鮮國務委員會部長金昌善曾2次到此考察。

周六上午，金正恩將到越南烈士紀念碑和前主席胡志明墓獻花，並與總理阮春福、國會主席阮氏金銀等會面；下午，金正恩將離開下榻酒店，前往同登站乘坐專用列車返回朝鮮。報道引述越南消息人士稱，當日下午1時至3時，河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）到同登站的1號國道將實行封路。

（東亞日報）