華為高調刊公開信　邀美媒訪問深圳總部

美國政府近來指控華為「為中國政府進行網絡間諜活動」，並在全球範圍內掀起輿論戰，試圖施壓各國政府在即將到來的5G革命中棄用華為設備。

華為周四（2月28日）在美國主要媒體刊登公開信，呼籲讀者不要盡信針對華為的不實指控，並高調邀請當地媒體前往華為深圳總部參觀。