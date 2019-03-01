華為高調刊公開信　邀美媒訪問深圳總部

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美國政府近來指控華為「為中國政府進行網絡間諜活動」，並在全球範圍內掀起輿論戰，試圖施壓各國政府在即將到來的5G革命中棄用華為設備。

華為周四（2月28日）在美國主要媒體刊登公開信，呼籲讀者不要盡信針對華為的不實指控，並高調邀請當地媒體前往華為深圳總部參觀。

華為兩間美國子公司被控竊取商業機密案，周四於美國西雅圖聯邦法院開庭。華為否認控罪，在美國主要報紙刊登題為「不要相信所有你聽到的東西，來華為看看吧」（Don't believe everything you hear. Come and see us），呼籲讀者不要「聽風即雨」，並大力宣傳他們在智利和印尼等受災國家的救援工作。

我們的大門永遠敞開。我們希望美國公眾更加了解我們。美國政府對我們有些誤解。
華為公開信

華為發言人斯金納（Chase Skinner）表示，公司在《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《政治雜誌》、《今日美國》、《洛杉磯時報》刊登廣告。

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（中央社／路透社）

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