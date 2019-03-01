土耳其最大海軍演習「藍色祖國2019」　103艦三大海域游弋

土耳其和希臘就領海問題發生爭議之際，土耳其舉行該國有史以來最大海軍演習。 該國阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）報道，演習代號「藍色祖國2019」（Blue Homeland 2019）的軍演在周三（27日）開始，至3月8日為止。

土耳其103艘軍艦分別在黑海、愛琴海和東地中海參加軍演。包括13艘護衛艦、6艘輕型護衛艦、16艘突擊艇、7艘潛艇、7艘獵雷艦、14艘巡邏艇，以及其他海軍艦艇。有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Türk）形容它是「戰爭預演」，指它除了船艦外，還出動戰機、直升機及無人機等。

是次軍演的一些亮點，包括護衛艦布日伽茲島號（TCG Burgazada）與無人機等。布日伽茲島號是繼海逸白利亞島號（TCG Heybeliada）和比于卡達島號（TCG Buyukada）之後，土耳其國造艦艇「國家艦」（Milgem）計劃下的第3艘島級（Ada class）護衛艦。建造中的第4艘克納樂島號（TCG Kinaliada）護衛艦定2020年交付。

通訊社引述軍方消息指，軍演目的是測試土耳其海軍的武器、軍事指揮及控制系統，以及軍隊作戰能力。該國防長阿卡爾（Hulusi Akar）將在場視察。

駛經多個港口 挑動別國神經

在軍演舉行期間，土耳其海軍會到訪境內33個港口，以及7個位於黑海的外國港口。土海軍稱到訪它們的目的是尋求為友誼與和平作出貢獻。

演習發生在土耳其和希臘因領海爭端而導致關係變得緊張之時，如今再加上大型軍演，未知會帶來什麼影響。不止是土、希兩國，它們跟塞浦路斯（Cyprus）對地中海東部的海底油氣資源歸屬存在爭議。

安卡拉政府表示將派出第二艘勘探船到塞浦路斯附近。此外土耳其也關注塞浦路斯試圖在地中海鑽探油氣一事。

土耳其認為塞浦路斯無權在北塞浦路斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus）也享有權利的區域、進行資源探勘，惟塞浦路斯及其盟友反對。北塞浦路斯土耳其共和國作為政治實體，僅土耳其予以承認。

（阿納多盧通訊社／GreekReporter.com）