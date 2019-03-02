日本北海道離岸海域6級地震　暫未有海嘯警報　東部多地有震感

日本北海道周六（3月2日）下午12時23分發生黎克特制6地震，震源深度為10公里，震央位於根室半島東南外海。日本多個地區都有感受到搖晃，暫時沒有傳出海嘯警報。

日本北海道沿岸遠海（北緯41.96度，東經146.93度）在早上11時22分發生黎克特制5.8級地震。中國地震台網正式測定，是次地震震源深度10公里。美國地質調查局（USGS）其後修正數字，指地震震級為6級。

▼日本放送協會（NHK）在Twitter帳戶中公布戶外攝影鏡頭拍的影片，由此可見身在釧路市的人應感到震動。

▼圖為當地人在Twitter上載影片，顯示一間商店內的項鍊有晃動的情況。

美國地質調查局（USGS）資料顯示地震發生在日本時間下午12時33分左右，地點位於北海道室根半島。暫時未有海嘯警報。（USGS網站截圖）

（綜合報道）