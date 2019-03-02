【委內瑞拉政變】美國廢除49人簽證　包括委國官員及其家人

美國務院周五（3月1日）宣布，對「破壞委內瑞拉民主」的個人實施入境簽證限制，其中包括支持委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的委國官員及其家人。 國務院當天發布的聲明中說，已於周四（2月28日）廢除49名委內瑞拉官員及其家人的美國簽證。聲明稱這些人「破壞委內瑞拉民主」，不受美國歡迎。

3月1日較早時，美國財政部宣布制裁6名委內瑞拉軍方和警方高級官員，理由是他們涉嫌支持馬杜羅並阻止美國帶頭提供的人道主義援助物資進入委內瑞拉。

委內瑞拉外交部當天發表聲明說，美國對委6名高級軍官進行制裁是「非法的單邊制裁措施」，被制裁軍人所做的是捍衛憲法和領土完整的愛國行為。聲明要求美國立即停止對委政府和人民的各種攻擊行為，並要求各方遵循《聯合國憲章》的宗旨和原則。

委內瑞拉議會主席、反對派領導人瓜伊多（Juan Guaidó）宣布自己為「臨時總統」，要求委內瑞拉重新舉行大選。美國及一些拉美國家隨即對他表示支持。在美國的支持下，瓜伊多2月23日試圖從哥倫比亞和巴西邊境向委內瑞拉境內強行接收美國人道主義援助物資，但物資並未通過有軍方把守的邊境。委政府指責美方提供援助是為軍事干預做準備，並要求美國取消對委制裁。

美國為逼迫馬杜羅下台，近期不斷加大對委內瑞拉的制裁力度。委外交部周一（2月25日）發表聲明，呼籲國際社會捍衛多邊主義，譴責美國對委追加新制裁。