【華為孟晚舟被捕】法律程序分三階段　加國繼續陷兩難

加拿大司法部周五（1日）簽發授權令，允許法院啟動有關華為副董事長孟晚舟一案的引渡聆訊。孟晚舟將在3月6日再上庭，屆時法庭會決定聆訊日期。 引渡法律程序可分為三個階段，如今法院獲得授權令，意味已完成首階段，在未來的兩個階段，便是正式開始聆訊，以及最終由加拿大司法部長作出決定。 加拿大本已夾在中美之間，杜魯多政府近來更出現干預司法的醜聞，法庭如何處理孟晚舟的案件，在當地倍受關注。

美國在1月28日正式向加拿大提出引渡孟晚舟的要求後，加拿大司法部3月1日宣布簽發授權令，允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊。

華為孟晚舟被捕：孟晚舟目前仍在保釋期間，圖為她在溫哥華的居所。（路透社）

下一步會如何？

引渡法律程序可以分為三個階段：

首階段是法院須獲得「授權進行令」（Authority to Proceed），目前司法部已經完成此步。

次階段則是開始引渡聆訊，此聆訊不會裁決孟晚舟是否有罪，目前未知何時正式開始，孟晚舟將在3月6日到卑詩省法院應訊，屆時法庭會正式確認政府發出引渡聆訊授權令，並決定聆訊日期。

屆時法官須根據美國所提出的證據，決定疑犯的行為在加拿大同否同樣是犯法，並裁決是否引渡犯人。

若然法官裁決引渡被捕人，則會走至第三階段，由司法部長作最後判斷，決定是否移交被捕人。

華為副董事長孟晚舟，在溫哥華獲准保釋後，要定期報到。（視覺中國）

引渡程序可以持續相當長時間，在聆訊期間，若被捕人不服，也可以就引渡向法院提出上訴，上訴會交予上訴法院審理。若被捕人認為上訴判決不合理，可再次提出上訴，最終交由終審法院定讞。

例如華裔商人蘇斌2014年7月遭加拿大警方拘捕，被控盜取美國戰機資料等間諜罪。他最終在2016年2月引渡至美國，糾纏近兩年。

英國廣播公司報道，部分引渡程序的個案，更曾拖延超過10年。

華為孟晚舟被捕：加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）身陷干預司法部的醜聞，民望下滑。（路透社）

加拿大政府身陷干預司法醜聞

加拿大夾在中美兩國之間，在處理孟晚舟的案件上，處於兩難位置，當地政府近來陷入涉嫌干預司法獨立的大醜聞，更加讓司法部在處理孟晚舟案一事上，在當地更受關注。

總理杜魯多（Justin Trudeau）被指涉嫌向司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，王州迪拒絕妥協，其後在1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，王州迪2月中宣布辭職。

事件鬧大後，王州迪周三（2月27日）在國會司法委員會作證時，更加表明2018年9月至12月處理有關案件期間，受到來自杜魯多，以及11名來自總理辦公室及樞密院等的高官施壓。杜魯多成為眾矢之的，他一直否認有施壓，但民調顯示當地41%受訪民眾，認為他在處理此事上犯錯。

美國總統特朗普2018年12月曾經大膽表示，若果他認為對國家有益、可以有助中美貿易談判，在有必要的情況下，他會介入孟晚舟案。但這種情況，則肯定難適用於加拿大身上。

（綜合報道）