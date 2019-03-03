桑德斯首場造勢大會：特朗普是美國現代史上最危險總統

美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布參戰2020美國總統選舉後，上周六（3月2日）來到出生地紐約布魯克林（Brooklyn）發表他逐鹿白宮的第一場演說。他形容特朗普（Donald Trump）是美國現代史上最危險的總統，並聲言會擊敗他。

這是他一周前宣布參選後的第一場演講。桑德斯在布魯克林學院（Brooklyn College）在講話中感謝眾人支持，稱自己不僅會打敗民主黨的參選人和特朗普這名「美國現代史上最危險的總統」，而且會聯同選民令國家轉型，並最終建立一個為所有人服務的經濟體和政府。

平民出身的桑德斯嘲諷特朗普是有錢人，指自己沒有獲得父親數以百萬計的金錢，讓他興建摩天大樓、賭場和俱樂部等。

桑德斯在演說中提到，會推動「聯邦就業保障」，確保每個美國人都有工作、將最低時薪由7.25美元增至15美元、進出全面的移民改革，包括讓數以萬計的無證人士能留在美國、大學教育免費，以及改革國家醫療，覆蓋全民所需。此外他也承諾，上任後會爭取經濟公義、社會公義、種類公義以及環境公義。

我童年時的經歷，活在一個為錢掙扎的家庭，深深影響我的人生與價值觀。我知道我來自哪裏。而這是我永遠不會忘記的事。

知名度領先 聲勢勝上次

現年77歲的桑德斯是佛蒙特州（Vermont）的獨立參議員。他2016年曾以民主黨人身份參戰，在年輕一輩選民中相當受歡迎，但在黨內初選輸給對手希拉里（Hillary Clinton）。

他今次卻是知名度的「領頭羊」，民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）、參議員布克（Cory Booker）以及聖安東尼奧（San Antonio）市長朱利安・卡斯特羅（Julian Castro）對於不少選民來說，都是面目模糊。

話雖如此，桑德斯面對一些挑戰。他左傾的主張今次未必能像上一次能吸納更多推躉，因整個民主黨都有左傾的趨向。此外他現年77歲，亦難免會讓部分選民有疑慮。雖說特朗普不過比他年輕5歲，但若桑得斯真的當選而且完成整個4年任期，屆時他已81歲。他能否有條件去競逐連任、保持政策連貫，想必也讓不少選民心存疑問。

（綜合報道）