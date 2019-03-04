遭永久取消的美韓聯合軍演：關鍵決斷＋鷂鷹

韓國防長鄭景斗和美國代理防長帕沙納漢（Patrick Shanahan）上周六（3月2日)晚通電話，決定從今年起停止代號為「關鍵決斷」（Key Resolve）和「鷂鷹」（Foal Eagle）的韓美聯合軍演。兩者今後將徹底退出歷史舞台，改由小規模部隊進行演習。 永久取消這兩個通常在春季於韓國舉行的大規模軍事演習，是在美朝峰會結束數天後，美國對平壤一個長期訴求給予回應。 現在讓我們回看，這兩個曾經讓朝鮮神經緊張的軍演是什麼，以及它們是在什麼情況下，來到步入歷史的命運。

美韓自1953年以來，每年都舉行大規模聯合軍演，包括每年3月份左右舉行的「鷂鷹」、「關鍵決斷」，以及8、9月份的「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）軍演。

其中兩個演習安排開始出現變化，始於2019年2月。韓聯社2月21日引述韓國官員透露，在不刺激朝鮮的前提下，美朝上半年的實兵演習不再使用代號「鷂鷹」，防範朝鮮半島全面戰爭的司令部指揮所演習「關鍵決斷」則更名為「19-1」。

「關鍵決斷」是自2007年開始，2019年改名為「19-1」，包括約1.22萬美軍以及1萬韓軍。演習本周一至周四（4至7日）進行。它以電腦模擬為主。今年是韓國部隊獨立行使作戰指揮權的第一階段能力驗證期，需要評估初始作戰力，韓方仍希望進行戰區級指揮所演習。

駐韓美軍也有多月未進行指揮所演習，美韓聯合司令部司令艾布蘭（Robert B. Abrams）2018年11月履新後，未有兩軍大規模聯合演習經驗，同樣希望「19-1」演習如期進行，以保持備戰狀態。不過和以往不同，更名後的「19-1」演習將着重防禦，演習時間也縮短到7天。

「鷂鷹」是旨在提高聯合作戰、合同作戰、聯合特種作戰、後方地區防護作戰能力的野外機動演習。圖為韓軍2017年4月2日在浦項參與登陸行動。（Getty Images）

鷂鷹由「單飛」變聯合軍演

「鷂鷹」歷史較久遠，已達58年。它是在1961年開始、由韓軍獨自開展的非常規作戰演習。它是旨在提高聯合作戰、合同作戰、聯合特種作戰、後方地區防護作戰能力的野外機動演習。

韓國1975年引進聯合作戰和聯合特種作戰理念後，變成美韓聯合軍演，美軍此後將這演習稱作「鷂鷹」（Foal Eagle）。它與「19-1」沙盤推演方式不同，是出動兵力和武器裝備的戰場機動演習。

鷂鷹在每年3到4月舉行，是數十場海陸空軍及海軍陸戰隊聯合演習的統稱。美韓都會出動軍兵和武器，實行戰場機動演習。它通常有1.15萬名美軍士兵和29萬韓軍參加，包括海陸空三軍和特種部隊。

演習自1975年起加入聯合／合同作戰項目以及聯合特種作戰訓練項目。來到1982年，為對朝鮮特種部隊的滲透活動，演習又增加警戒作戰、聯合戰時增援、特種作戰、地面機動作戰、登陸機動作戰、空中突襲作戰等項目。2001年起，「鷂鷹」與「關鍵決斷」結合，傳統上是每年2、3月舉行。

「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）演習是以電腦模疑方式進行，也有實際操作，圖為韓國首爾的救援服務人員穿上保護衣物，在2017年8月22日進行反恐及反化武恐襲的演習，這是「乙支自由衛士」演習的一部分。（Getty Images）

雙軍演叫停 有跡可尋

有關停止軍演的說法自2018年已持續好一段時間。朝鮮以往都認為美韓軍演是具挑釁性的，也是美韓為演爭做準備，往往予以譴責。對美國來說，倘能在這方面下功夫，有利於讓朝鮮回應。2018年朝韓關係開始有回暖跡象時，春季美韓做聯合軍演，惟平壤一改以往的態度，罕有地表示對此「理解」。

朝鮮行一步，美國看來也認為需要有所表示。美國總統特朗普2018年6月12日與朝鮮領袖金正恩舉行歷史性的美朝峰會。他在會後以聯合軍演太挑釁以及太花錢為由，單方面宣布停止美韓軍演。此舉讓韓國一度錯愕，後來亦予以配合。

新加坡「特金會」之後數天已傳出在美國對話期間停止「乙支自由衛士」、「關鍵決斷」、「鷂鷹」三大聯合軍演。美國其後已縮減甚至停止數次與韓方的軍事演習。這除了因為美韓分別與朝鮮關係好轉，需繼續營造良好對話環境，還有就是特朗普已多次抱怨軍演所費不菲，他上周在越南「特金會」過後說，與韓聯合軍演是有趣和美好，但「它是非常非常費的東西」。

美國防部估算，「乙支自由衛士」演習花費為1400萬美元（約1.09億港元）。它已在2018年7月9日「無限期中止」。這對年度預算為7000億美元的國防部預算雖然只佔一小部分，但也不是小數目。

（綜合報道）