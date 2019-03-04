【英國脫歐】脫歐支持者突襲　工黨黨魁郝爾彬「中蛋」

距離英國脫歐限期只剩不足一個月，惟各黨派仍未能達成共識，普羅大眾對此亦存有不同意見。日前表態支持二次公投的在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）周日（3日）出席活動時，突然被一名疑似支持英國脫歐的男子擲雞蛋，「掟蛋男」隨即被捕。

Every year Muslim communities across the country open their doors to people of all faiths and none on #VisitMyMosque Day.



It's a fantastic opportunity to build understanding across communities and educate ourselves about our diverse communities.



Let's build bridges not walls. pic.twitter.com/ZSyNMoGjad — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) 2019年3月3日

工黨最近因脫歐問題陷入分裂，8名議員不滿郝爾彬處理脫歐事宜方式退黨，令郝爾彬非常「頭痕」。這名工黨黨魁更是「頭頭碰著黑」，周日（3日）下午訪問倫敦北部選區參觀清真寺期間被一名41歲男子擲雞蛋。

郝爾彬無大礙，繼續行程，施襲男子則當場被警員拘捕。消息指出，該名男子是一名支持英國脫歐的社運人士，事件在社交媒體引起熱烈討論。

本港政壇亦發生過「中蛋」事件。2013年，「薯片叔叔」、時任財政司司長曾俊華在施政報告地區諮詢會上，被示威者擲雞蛋誤中額頭，他其後以「醫生叫我唔好食咁多蛋」輕鬆回應，成為一時佳話。

（綜合報道）