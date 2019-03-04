美國南部受龍捲風吹襲　最少23死多人受傷

美國亞拉巴馬州（Alabama）及佐治亞州（Georgia）周日（3月3日）遭龍捲風吹襲，導致至少23人死亡、逾40人受傷。當局預料死亡人數可能繼續上升。

亞拉巴馬州利縣（Lee County）災情嚴重，位於歐佩萊卡（Opelika）的東亞拉巴馬州醫療中心（East Alabama Medical Center）正在治療40多名傷者，另有部分傷者已送院治療。

利縣緊急事故管理局（Emergency Management Agency，EMA）表示，重災區是在城鎮博勒加德（Beauregard）附近；據部分影片可見該區有大量樹木和瓦礫散落一地。利縣警長瓊斯（Jay Jones）表示，災區現場瓦礫數量龐大，是他記憶中最多的一次。

亞拉巴馬州周日晚近1.1萬用戶無電力供應，喬治亞電力公司（Georgia Power）發言人表示，有約2.1萬用戶斷電。亞拉巴馬州州長伊維（Kay Ivey）宣布全州進入緊急狀態。

美國南部龍捲風：利縣受龍捲風吹襲後一片狼藉，大批樹木截斷。（美聯社）

I need prayers tornado just destroyed my house pic.twitter.com/7jbyNqMmmD — Evan (@zSmithii) 2019年3月3日

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter向受災居民表達慰問，又稱未來可能有更多龍捲風或風暴出現，叮囑居民注意安全。

To the great people of Alabama and surrounding areas: Please be careful and safe. Tornadoes and storms were truly violent and more could be coming. To the families and friends of the victims, and to the injured, God bless you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月4日

（全國廣播公司／路透社）