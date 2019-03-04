美國南部受龍捲風吹襲　最少23死多人受傷

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美國亞拉巴馬州（Alabama）及佐治亞州（Georgia）周日（3月3日）遭龍捲風吹襲，導致至少23人死亡、逾40人受傷。當局預料死亡人數可能繼續上升。

亞拉巴馬州利縣（Lee County）災情嚴重，位於歐佩萊卡（Opelika）的東亞拉巴馬州醫療中心（East Alabama Medical Center）正在治療40多名傷者，另有部分傷者已送院治療。

利縣緊急事故管理局（Emergency Management Agency，EMA）表示，重災區是在城鎮博勒加德（Beauregard）附近；據部分影片可見該區有大量樹木和瓦礫散落一地。利縣警長瓊斯（Jay Jones）表示，災區現場瓦礫數量龐大，是他記憶中最多的一次。

亞拉巴馬州周日晚近1.1萬用戶無電力供應，喬治亞電力公司（Georgia Power）發言人表示，有約2.1萬用戶斷電。亞拉巴馬州州長伊維（Kay Ivey）宣布全州進入緊急狀態。

美國南部龍捲風：利縣受龍捲風吹襲後一片狼藉，大批樹木截斷。（美聯社）

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter向受災居民表達慰問，又稱未來可能有更多龍捲風或風暴出現，叮囑居民注意安全。

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（全國廣播公司／路透社）

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