【中美科技競賽】美大學經費緊縮　或在5G及AI領域失優勢

美國總統特朗普2月21日表示，美國想要5G甚至6G，希望通過競爭取勝。惟當地大學科研經費日益緊縮，而中國等亞洲地區大學正迎頭趕上。 美國雜誌《財富》（Fortune）上周六（3月2日）引述科研服務公司GreyB Services稱，中國、韓國及台灣地區大學所擁有的無線通訊專利數量超過美國。

聯合國世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization）表示，在人工智能（AI）領域處於領先地位的前20所大學及公共研究機構，有17所設在中國，而且中國科學院（Chinese Academy of Sciences）排名第一。

美國大學技術主管協會（Association of University Technology Managers）負責人Stephen Susalka表示：「你如果看看聯邦資助數額，就會看到他們實際上沒有甚麼變化。」她又警告道：「其他國家正在迎頭趕上，我們不能坐吃山空。」

報道續指，總統特朗普宣稱第五代通訊技術（5G）及人工智能（AI）是重中之重，但他卻沒有向國會爭取更多撥款。事實上，華府2018年要求大幅削減研究經費，國家科學基金會（National Science Foundation）經費亦被削減11%。

（《財富》）