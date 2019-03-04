印巴衝突漸息事　印度國內不寧人　莫迪：他們一心想除掉我！

「我一心反恐，他們卻一心反我！」在3月3日（上周日）的一次競選集會上，印度總理莫迪（Narendra Modi）這般說到。
過去一周，印度與巴基斯坦衝突持續，雖然4日清晨再有向對方陣地開火的情況，然而這兩日來已有整體息事寧人的趨勢，然而印度國內的波蕩顯然尚未完。
截止3月3日，印度及巴基斯坦在喀什米爾地區的衝突，已經造成至少7位巴人和4為印人死亡。直到巴基斯坦於3月1日晚向印方送返了被俘的印軍「軍二代」飛行員，兩國才在衝突數日後，於3月2日和3日迎來難得的安寧。被實彈衝突困於當地數日的居民也抓緊機會離家，轉移至相對安全的地方。4日凌晨3時（當地時間）雖然再有向對方陣地開火之情況，卻在6時30分天亮時即停火。
事態起於2月14日印控克什米爾地區的一次恐怖襲擊事件，該事件針對印度中央後備警察部隊，造成至少40人死亡，為印度近二十餘年來最嚴重的恐襲事件。「穆罕穆德軍」（Jaish-e-Mohammad）為此宣稱負責，而印度也指責巴基斯坦政府多年來對該組織的「包庇」。2月26日，印軍戰機越境對巴控克什米爾進行轟炸，據稱「擊斃大量武裝人員」，而巴基斯坦亦指責印軍侵略主權，並隨即「擊落兩架印度戰機」，並在巴控克什米爾地區俘虜了「軍二代」印軍飛行員一人。
莫迪總理在巴特那市面對群眾講話時情緒激動（視覺中國）
隨著兩國總理息事寧人的表態，該事件即便繼續在外交領域持續，也應不會進一步衝突升級。然而對印度政壇而言，新德里在這次衝突中「略吃一虧」的表現，自然是值得大肆炒作的議題。
當下，以印度國大黨為首的21個反對黨於2月27日發表聯合聲明，表達對印度軍方的支持，並指責執政的印人黨方面試圖將該次衝突「公然政治化」，試圖藉此煽動民意，影響4月即將展開的全國大選；與此同時，鑒於巴基斯坦方面「印軍轟炸點為空曠山坡，未造成人員傷亡」的表述，印度反對黨要求政府給出證據，以證明印軍展開的越境空襲確實成功消滅「大量武裝人員」。
對此，莫迪政府方面一直抱以批評態度。先是財政部長賈伊特利（Arun Jaitley）2日在《今日印度》組織的記者會上拒絕發布「證據」；而莫迪總理本人的表態就更為「直接」。
3日，莫迪在比哈爾邦巴特那市（Patna, Bihar）的一次競選集會上對反對黨的質疑展開反擊，指責反對黨聯合對他發起攻擊，「當整個國家應該發出同一個聲音的時候」，他們要求公開「證據」，這是在「損害軍隊士氣」。「我一心想聯合大家消除恐怖主義、脫離貧窮、打擊腐敗、創造就業、改善人民餐飲營養，而反對黨卻一心只想除掉我」，「他們除了虐待傷害我以外，沒有任何其他工作」。
印度即將於今年4月至5月期間在全國舉行大選。在全國眾議院的545個議席中，莫迪和其印人黨目前握有269個席位，加上10個盟黨，共有342席，而反對黨共203席，其中國大黨擁有45席。印人黨謀求在這次大選中保住多數黨的地位。
（印度斯坦時報／今日印度）