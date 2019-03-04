印巴衝突漸息事　印度國內不寧人　莫迪：他們一心想除掉我！

「我一心反恐，他們卻一心反我！」在3月3日（上周日）的一次競選集會上，印度總理莫迪（Narendra Modi）這般說到。 過去一周，印度與巴基斯坦衝突持續，雖然4日清晨再有向對方陣地開火的情況，然而這兩日來已有整體息事寧人的趨勢，然而印度國內的波蕩顯然尚未完。

截止3月3日，印度及巴基斯坦在喀什米爾地區的衝突，已經造成至少7位巴人和4為印人死亡。直到巴基斯坦於3月1日晚向印方送返了被俘的印軍「軍二代」飛行員，兩國才在衝突數日後，於3月2日和3日迎來難得的安寧。被實彈衝突困於當地數日的居民也抓緊機會離家，轉移至相對安全的地方。4日凌晨3時（當地時間）雖然再有向對方陣地開火之情況，卻在6時30分天亮時即停火。

事態起於2月14日印控克什米爾地區的一次恐怖襲擊事件，該事件針對印度中央後備警察部隊，造成至少40人死亡，為印度近二十餘年來最嚴重的恐襲事件。「穆罕穆德軍」（Jaish-e-Mohammad）為此宣稱負責，而印度也指責巴基斯坦政府多年來對該組織的「包庇」。2月26日，印軍戰機越境對巴控克什米爾進行轟炸，據稱「擊斃大量武裝人員」，而巴基斯坦亦指責印軍侵略主權，並隨即「擊落兩架印度戰機」，並在巴控克什米爾地區俘虜了「軍二代」印軍飛行員一人。