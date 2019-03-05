韓提名前幕僚張夏成任駐華大使　曾為中國證監會國際顧問委員

韓國政府消息人士稱，當局將提名前任青瓦台政策室室長張夏成（Jang Ha-sung）為新任駐華大使。倘成事，他將接替盧英敏（Noh Young-min）擔任青瓦台秘書室室長（總統府幕僚長）。盧英敏1月上任青瓦台秘書室室長 韓聯社周一（4日）引述政府消息人士報道有關消息。此前《韓國時報》上周五（1日）亦有類似報道。

張夏成是經濟學家，主張就財閥進行改革，惟幾乎沒有外交經驗。然而青瓦台對他在發展中韓關係發揮積極作用方面寄望甚殷。

青瓦台有關人士對此表示，中國一直希望韓國能安排重量級人物出任駐華大使，而他符合中方期望，有望在修復兩國關係。

他身為文在寅政府首任政策室長，亦對現政府施政理念有深入的了解。此外他對亞洲國家有深入的認識、曾在人民大學及復旦大學擔任交換教授，且擔任中國證監會國際顧問委員8年。

張夏成2017年5月擔任青瓦台政策室長，2018年11月離職。他離職前負責領導有關以收入為主導的增長，惟在制定政策方面與前任經濟副總理金東兗不時傳出不和。他奠定的本屆政府經濟政策基調，亦被指未取得明顯成效。

倘張夏成真獲委任，他將要處理、而且難度不低的工作，就是鼓勵中國進一步加強支持推動半島和平與無核化，以及在中美角力進行的同時，協助提升首爾政府的利益。

（韓聯社／韓國時報）