英國王儲查理斯基金會部分資金來歷曝光　與俄羅斯離岸公司有關

國際反貪腐組織與東歐記者團隊合作調查一個俄羅斯離岸公司網絡的大量銀行交易。調查意外發現，英國王儲查理斯（Prince Charles）旗下的慈善基金會曾於2009至2011年間收取該網絡一間空殼公司約20.2萬美元（約157萬港元）的款項，消息引發媒體關注英國王室與外國資金的聯繫。

查理斯基金會：查理斯熱愛英國古典建築，多年來耗資大量金錢購買房地產，可是做法為人咎病。他2007年斥資約4500萬歐元從私人賣家手上購入鄧弗里斯大宅，一度令基金會負債。（Getty Images）

有組織犯罪和腐敗報道項目（OCCRP）與立陶宛新聞網站15min合作，揭發70間由俄羅斯管理的離岸公司、約130萬宗機密銀行交易，共涉款約46億美元（約358億美元），部分資金疑與罪案有關。

英國傳媒發現，查理斯名下的慈善基金會曾經收到部分款項。

英國廣播公司（BBC）報道，查理斯慈善基金會（Prince's Charities Foundation）2009至2011年間三度透過立陶宛農業銀行（Ukio Bankas）接受共約20.2萬美元的款項。《衛報》報道，這筆款項被基金會用於保存和修復位於蘇格蘭艾爾郡（Ayrshire）的鄧弗里斯大宅（Dumfries House）。

查理斯王子過去也曾捲入一些是非，讀者若想知道詳情，請觀看以下影片：

報道續指，該筆款項是由一家英屬處女群島（BVI）註冊公司Quantus Division Ltd.所支付 ，而該公司是俄羅斯特羅伊卡—迪亞洛格銀行（Troika Dialog）管轄下的70家公司之一。至於該銀行的前老闆瓦爾達尼揚（Ruben Vardanyan）是一名亞美尼亞裔金融家，亦是與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）有密切聯繫的寡頭富商之一。

瓦爾達尼揚多年來活躍於與查理斯王子建立慈善和商業上的關係。例如查理斯2007年為了購買古宅導致基金會負債，瓦爾達尼揚出面從俄羅斯商人中募得約150萬歐元協助基金會，查理斯在2014年為他們舉辦致謝晚宴。

瓦爾達尼揚回應調查，指款項是用於保存英國的建築古蹟。他稱當時曾指示員工把資金轉移到查理斯的基金會，但強調沒有參與資金轉移的詳細運作。

查理斯基金會：瓦爾達尼揚（左二）於2014年一場晚宴上與王儲查理斯交談。（Ruben Vardanyan.info 照片）

是次揭發的交易大多通過立陶宛農業銀行運作，而離岸公司網絡以匿名方式轉移資金。這個網絡的顧客包括大批俄羅斯精英階層，協助他們商業或個人用途上把資金轉到世界各地。

調查同時發現，銀行交易紀錄中的數千萬美元被與不少重大罪案有關，例如俄羅斯律師馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）的2.3億美元稅務詐騙案。不過目前無證據顯示瓦爾達尼揚牽涉任何犯罪行為，但他也沒否認旗下公司有從中得益。

另一方面，目前立陶宛農業銀行已經停運，原因是銀行2013年宣布無力償還債務而遭當局關閉；特羅伊卡—迪亞洛格銀行也於2011年售予國營的俄羅斯儲蓄銀行（Sberbank）。

（衛報／英國廣播公司）