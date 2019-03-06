《華爾街日報》：中國黑客攻擊最少27院校　竊取海事軍用機密

《華爾街日報》周三（6日）報道，有網絡安全專家、前任和在職美國官員指出，中國黑客組織鎖定美加及東南亞最少27所院校，竊取海事軍用技術的研究成果。

根據埃森哲安全公司（Accenture Security）旗下的網絡安全情報部門iDefense原訂今周發布的研究，發現包括麻省理工大學（MIT）、華盛頓大學（University of Washington）及夏威夷大學（University of Hawaii）等多間知名學府疑遭中國黑客入侵。

研究指出，是次的黑客攻擊可追溯至2017年4月，並發現涉事院校的網絡皆與中國伺服器連線，並由中國黑客組織TEMP.Periscope（又名Leviathan或Mudcarp）所操控。曾調查上述黑客組織的美國網絡安全公司火眼（FireEye）稱，其所知狀況與iDefense部分研究吻合。

報道指，遭黑客鎖定的大學都設有水底技術相關的研究中心，部分更與美國海軍有合約。專家指出，黑客有興趣的技術包括從潛艇發射反艦飛彈和出動無人機等海事軍用技術。

研究續指，黑客利用大學間互相交流學術資訊的信任，以其他大學的名義發出「釣魚電郵」，透過藏於其中的惡意程式進行網絡攻擊。

（華爾街日報／中央社）