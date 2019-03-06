衛星圖片曝光　朝鮮為何修復東倉里發射場？

韓國國會情報委員會委員周二（5日）表示，目前朝鮮寧邊核反應爐處於停轉狀態，朝方2018年5月廢棄的豐溪里核子試驗場也未發現異常，但東倉里發射場似乎有恢復跡象；專門監察朝鮮的美國網站北緯38度（38 North）同日發表的報告亦指出，根據衛星圖片，相信朝鮮在2019年2月16日至3月2日期間修復東倉里發射場。 分析認為，朝鮮領袖金正恩有意測試美國總統特朗普的底線與耐性。

朝鮮領袖金正恩及美國總統特朗普的第二次「特金會」上周四（2月28日）提前結束，萬眾矚目的《河內宣言》無疾而終。美朝首腦峰會兩日後（3月2日）的衛星圖片顯示，朝鮮正修復東倉里導彈發射場。

東倉里導彈發射場位於朝鮮平安北道鐵山郡，據悉在此發射的遠端導彈可威脅到美國本土。韓朝首腦2018年9月曾就「在有關國家專家的見證下永久廢棄東倉里導彈發動機試驗場和發射架台」達成協定。

朝鮮東倉里：專門監察朝鮮的美國網站北緯38度報告指出，根據商業衛星圖，相信朝鮮在2019年2月16日至3月2日之間修復東倉里發射場。（路透社）

韓國國家情報院周二指，朝方正對東倉里導彈發射場已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。國家情報院認為，朝鮮此舉可能是為擴大廢棄該基地時的對外宣傳效果，但也不排除修復後繼續用其發射導彈的可能。

分析：金正恩想測試特朗普的耐性

英國廣播公司（BBC）分析相信，金正恩此舉是想提醒特朗普政府，平壤有能力製造導彈，並測試特朗普的底線和耐性，希望在將來的談判中有更多籌碼，而不是真的準備試射彈道導彈。

分析並指，若朝鮮有進一步的行動，甚至是違反承諾再度試射導彈，便會出現惹怒特朗普的風險，尤其是這位美國總統的舉動難以預計。

（綜合報道）