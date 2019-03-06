特朗普疑不顧幕僚反對　 授權伊萬卡夫婦接觸政府機密

美國有線新聞網絡（CNN）周三（6日）引述3名知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）曾不理會白宮職員反對，施壓要求給予女兒兼白宮高級顧問伊萬卡（Ivanka Trump）夫婦「安全許可」（security clearance），即授予接觸最高機密權限。 報道指，特朗普的要求被拒絕後，他自行批准給兩人相關權限。

《紐約時報》上周四（2月28日）引述4名知情人士報道，特朗普不顧情報官員憂慮，曾命令前白宮幕僚長凱利（John Kelly）給予女婿兼白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）最高機密安全許可。

CNN報道指，雖然總統擁有授予安全許可的合法權力，但一般情況都是交給白宮人事安全辦公室處理。後者會聽取聯邦調查局（FBI）的背景審查後再作決定。

報道引述3名消息人士稱，儘管人事安全辦公室曾表達顧慮，但特朗普曾向凱利和前白宮法律顧問麥克加恩（Don McGahn）施壓要求授予伊萬卡和庫什納安全許可，目的是避免以自己的名義通過有關決定，減少外界認為他偏袒家人的觀感。

白宮2018年2月將庫什納的安全許可由「最高機密或敏感隔離信息」（Top Secret / SCI）降至「機密」（Secret）一級。報道指，特朗普的要求被拒後，他個人批准了庫什納的最高機密安全許可和伊萬卡的機密安全許可。

伊萬卡2月中曾向美國廣播公司（ABC News）表示，特朗普「沒有參與」有關她和庫什納的安全許可決定。特朗普本人也否認在庫什納獲取最高機密安全許可一事上有任何角色。