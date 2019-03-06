【英國炸彈驚魂】蘇格蘭銀行及大學收可疑包裹　緊急疏散

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英國再出現懷疑有爆炸品事件，繼倫敦機場及火車站周二（5日）收到小型炸彈後，蘇格蘭皇家銀行及格拉斯哥大學周三（6日）分別收到可疑包裹，當局緊急疏散現場民眾。

蘇格蘭警方發表聲明指，在周三（6日）上午10時50分左右，警方收到兩宗舉報，分別指在蘇格蘭皇家銀行及格拉斯哥大學發現可疑包裹。

警方及消防隊已趕到蘇格蘭皇家銀行在愛丁堡的總部。

格拉斯哥大學已緊急疏散多座校園建築物的民眾，警方封鎖現場。當地媒體報道，大學在郵件收發室發現可疑包裹。

英國倫敦希斯路機場（Heathrow）、倫敦市機場（London City）和滑鐵盧火車站（Waterloo）周二（5日）分別收到土製小型炸彈。可疑包裹為A4大小郵包，打開後內裏裝置能引起小火。反恐警察表示會調查事件是否涉及愛爾蘭異見份子

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