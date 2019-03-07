【越南特金會】金正恩曾拋出新條件　勸阻特朗普離場

美朝2月底峰會未能達成協議，會談細節陸續傳出。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情人士指，美國總統特朗普上周四（28日）提早結束會議離場，朝鮮領袖金正恩嘗試努力阻止破局收場但無效。

美國有線新聞網絡（CNN）引述兩名華府官員以及一名聽過事件簡報的消息人士報道，峰會第二日（上周四，2月28日），據指特朗普準備離開酒店之際，朝方曾以提出新的條件挽留美方。

美朝在寧邊核設施的定義，以及在美國最後一刻提出廢棄寧邊核設施上討價還價，但金正恩沒說明朝方對寧邊的定義是否跟美國的同樣廣泛，因此美官員要求朝方說明。朝鮮副外相崔善姬衝回去問金正恩的答案，他說這包括當地所有東西。但美國代表團不為所動，亦不想恢復談判，於是落得美朝領袖相繼離開會場的結果。

韓國《中央日報》周二（5日）亦報道指，美方要求朝鮮再追加廢棄另一座緊鄰寧邊核基地的核設施，惟遭朝方拒絕。惟崔善姬上周六（2日）離開河內時向傳媒表示，廢除所有寧邊核設施是平壤政府的一貫立場。

第二次「特金會」苦無成果，華府及平壤說法有所出入。 美方指「朝鮮要求取消全部制裁」，而朝方則指平壤方面只要求美方撤銷部分制裁，然而美國卻向平壤提出了「新要求」，惟朝鮮無法滿足有關要求。

（綜合報道）