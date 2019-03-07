美就邊境騷亂制定59人黑名單　記者社運人士被盤問或拘捕

美國全國廣播公司（NBC）周四（7日）報道指，美國海關及邊境保護局制定一份名單，涉及59人，多數是美國記者、律師和社運人士。邊境局人員會在美墨邊境截查並盤問有關人士。報道引述文件指，當中至少21人曾接受盤問或被捕。

其中多名「榜」上有名的人表示，在當局制定有關名單之後，他們過邊境時被拉到一邊。當局指是基於「國家安全調查」而盤問他們。

報道指該名單取名為「聖地牙哥區外國行動分支：2019年度移民車隊可疑組織者、協調員、煽動者和媒體」（San Diego Sector Foreign Operations Branch: Migrant Caravan FY-2019 Suspected Organizers, Coordinators, Instigators, and Media），名單是在1月9日制定。

邊境保護局解釋指，當局正調查2018年11月墨西哥邊境城鎮蒂華納（Tijuana）爆發騷亂一事，名單上的人當時有份出現，當局想接觸他們以便了解事件起源。

名單包括10名記者，其中7人是美國公民，許多人被定性為「組織者及煽動者」，當中31人是美國人。

另外其中一人是人權律師拉莫斯（Nicole Ramos），她指當局還取得她廣泛的個人及背景資料，包括母親的姓名、出門紀錄等。她抨擊當局制定黑名單是為了報復為難民服務的人士。

（全國廣播公司）