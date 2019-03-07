美民主黨6月總統候選人辯論　拒讓霍士直播

美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）周三（6日）宣布，來年民主黨所有總統候選人辯論，將不會接受霍士新聞台（Fox News）直播，理由是霍士跟總統特朗普政府關係太密切。

民主黨全國委員會主席佩雷斯（Tom Perez）周三（6日）發聲明，他引用《紐約客》在本周出版的一期雜誌中記者邁耶（Jane Mayer）的報道來宣布有關決定。報道指出，2016年總統大選期間，有霍士的消息人士或向特朗普透露部分電視辯論的問題，包括霍士新聞已故創辦人艾爾斯（Roger Ailes）。文章也指出，該台3名主持人：漢尼蒂（Sean Hannity）、赫格塞思（Pete Hegseth ）及多布（Lou Dobbs）曾向特朗普提供建議。

特朗普數小時之後在Twitter回應，暗示自己可能會以「其人之道」報復，「民主黨剛剛阻止霍士新聞舉行辯論，好，那麼我想我也會在大選辯論中，對假新聞網絡和激進左翼民主黨做同樣的事。」

民主黨已定出12場辯論日期，第一場將在6月舉行，多間電視台把握機會，紛紛向民主黨要求直播，目前只有全國廣播公司（NBC）及美國有線新聞網絡（CNN）獲批。

Democrats just blocked @FoxNews from holding a debate. Good, then I think I’ll do the same thing with the Fake News Networks and the Radical Left Democrats in the General Election debates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 7, 2019

（華盛頓郵報）