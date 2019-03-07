美國44歲絕症患者臨終前圓夢　獲偶像特朗普來電打氣

美國一名患有不治之症囊腫性纖維化（cystic fibrosis ）的44歲男子，一直希望死前能與美國總統特朗普見面或聊天。在姊姊的幫助下，他周二（6日）終於圓夢，接到特朗普的來電為他打氣。 特朗普在電話中表示看過巴雷特的照片，稱讚他「英俊」，又邀請他參加集會活動。

44歲的巴雷特（Jay Barrett）曾經是民主黨及前總統奧巴馬的支持者，但後來因反對其包括醫保計劃等多項政策而轉投共和黨。

他被告知只有6個月的壽命。他上周末離開醫院到姊姊家中療養，並告知家人自己的臨終夢想，就是希望與特朗普見面。

他姊姊布麗奇特（Bridgette Hoskie）雖然自稱為「百分百民主黨人」，但仍然放下黨際成見，決定幫弟弟達成夢想。她上網廣泛呼籲家人朋友發電郵到白宮提出請求，並獲踴躍回應。

布麗奇特的行動明顯成功引起白宮注意，巴雷特周一（4日）首先收到特朗普兒子艾瑞克（Eric Trump）的慰問電話，特朗普繼而周二打電話給他們。

特朗普在電話中讚巴雷特「英俊」，為他打氣之餘，又邀請他參加集會活動。特朗普表示稍後會安排送上自己的親筆信給巴雷特，並承諾會讓巴雷特坐在集會最當眼的位置。

▼巴雷特的姊姊上載弟弟與特朗普通話片段，可見姊姊難掩其興奮之情。

（綜合報道）