俄羅斯戰機高速攔截美軍偵察機片段曝光

俄羅斯國防部周四（7日）公布一段俄軍戰機在波羅的海（Baltic Sea）靠近俄國邊境上空，高速攔截美軍偵察機的片段。

國防部聲明指出，當局在波羅的海上的國際空域發現飛行目標，並靠近俄羅斯西部邊境，於是派出一架蘇-27戰機（Su-27）執行攔截任務，並確認其為美軍的RC-135電子偵察機（RC-135）。當局未有公布片段拍攝時間。

從短片可見，俄方戰機從美軍偵察機的左後方高速飛近，然後機身微微左傾，似乎是向偵察機展示武器。國防部強調，俄方戰機以安全距離駛近偵察機進行識別行動，並指偵察機飛離俄羅斯邊境後，俄方戰機也安全返抵基地。

↓↓↓點擊觀看戰機攔截片段

#Видео Российский истребитель #Су27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика #RC135 #ВВС #США над нейтральными водами Балтийского моря https://t.co/fbo8lzhWkJ @RussiaInUSA @MID_RF #Перехват #БалтийскоеМоре pic.twitter.com/evkmyub4fy — Минобороны России (@mod_russia) 2019年3月7日

俄羅斯不時與外國軍機在波羅的海上空交鋒，例如2月19日俄方派出蘇-27戰機攔截抵近的瑞典空軍的「灣流」偵察機（Gulfstream reconnaissance plane）；瑞典國防部其後指兩軍戰機當時相距僅20米，批評俄方戰機動作不合適和不專業。

莫斯科當局不時稱美國和北約（NATO）成員國近年愈趨頻繁地在俄國邊境從事情報任務，形容這種聯盟的建立威脅俄羅斯安全。美國和北約則指摘俄羅斯戰機展示危險動作，莫斯科方面否認。

（塔斯社／新華社）