米高積遜涉孌童紀錄片播出　多國電台停播MJ歌曲　雕像遭移走

有關已故「流行樂之王」米高積遜（Michael Jackson，MJ）孌童爭議的紀錄片《Leaving Neverland》（暫譯：離開夢幻莊園）周日（3日）起連續兩日在美國有線電視台HBO播映後，引發熱話，一眾MJ粉絲紛紛為偶像辯護，但更有不少人支持片中受害者，聲言自此聽到MJ的歌都感到不安。 新西蘭、加拿大及澳洲多家主要電台在紀錄片播出後，決定抽起所有MJ歌曲，不再播放；英國有博物館更將MJ的巨型雕像移走。

MJ涉戀童性侵紀錄片：《離開夢幻莊園》以MJ的夢幻樂園Neverland Valley Ranch為名，講述這名巨星的孌童爭議。（路透社）

《離開夢幻莊園》的主角是兩名聲稱兒時曾被MJ性侵犯的男子：現年36歲的羅布森（Wade Robson）與41歲的薩菲丘克（James Safechuck），惟MJ生前多次否認曾侵犯二人。

電台停播MJ歌曲

紀錄片播出後引起廣泛回響，加拿大蒙特利爾三家主要電台停播全部MJ的歌曲；新西蘭兩家最大電台MediaWorks Radio及NZME均宣布抽起MJ的歌曲，前者強調是確保電台能播放聽眾的愛好的音樂。澳洲亦有電台宣布停播MJ的作品。

MJ涉戀童性侵紀錄片：米高積遜被指在生前性侵兒童，紀錄片播出後多國電台停播他的歌。（路透社）

博物館移走雕像

英國曼徹斯特的國家足球博物館在紀錄片播出後，更宣布永久移走館內的巨型MJ雕像。這個雕像自2014年起在博物館展出，館方並無直接回應此舉是否與紀錄片有關，僅指是屬過去幾個月的展品改動之一。

A statue of @michaeljackson has been removed from Britain's National Football Museum in the wake of fresh allegations of sexual abuse that continue to surround the pop superstar's legacy. #NBSUpdates @nbstv pic.twitter.com/oebRrvtRdg — #NZEKyambadde (@solokyambadde) 2019年3月7日

紀錄片僅一家之說？

羅布森及薩菲丘克在紀錄片中講述被MJ性侵經過。他們均稱，自己認識這名巨星時少於10歲，並多次在MJ的加州大宅及Neverland樂園被對方性侵。

MJ在1993年曾捲入性醜聞，並在2003年被控犯有七項兒童猥褻罪。羅布森是案中一名主要證人，他當時在庭上作供指無被MJ侵犯過，後者最後在2005年獲判無罪。

《離開夢幻莊園》在2019年1月的美國辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）首映後，MJ的家人斥紀錄片是「公開私刑」，以不實的指控來「炒冷飯」賺錢。不少人亦堅信MJ無辜，認為紀錄片只是一家之說。

MJ涉戀童性侵紀錄片：羅布森是紀錄片的主角之一。（法新社）

（綜合報道）