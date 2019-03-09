美國白宮通訊總監辭職　加入特朗普競選連任團隊

美國再有兩名高官辭職，其中白宮通訊總監、霍士新聞前聯席總裁夏恩（Bill Shine）周四（7日）向總統特朗普請辭，並獲接納。白宮指他會參與特朗普連任競選工作。 而原本被外界看好、有機會成為美國首名女國防部長的空軍部長威爾遜（Heather Wilson）亦宣布「劈炮」，她周五（8日）表示計劃5月31日離職，之後重返學界，出任大學校長。

55歲的夏恩8個月前才加入白宮擔任通訊總監，他發聲明表示跟特朗普合作甚有得着，期待之後為特朗普助選工作，並會有更多跟家人相處的時間。

《華盛頓郵報》引述知情人士報道，夏恩跟特朗普在近月漸生矛盾，特朗普怪責對方未有增加傳媒對自己的正面報道。

夏恩據指原本應該跟隨特朗普到越南出席美朝峰會，但最後也沒有去。不過特朗普周五仍然對夏恩表達感激，並感謝他的效力。

至於58歲的威爾遜則原本有望更上一層樓，獲委任仍然懸空的國防部長一職。她外交立場跟前防長、與特朗普不和的馬蒂斯（Jim Mattis）接近。她周五通知特朗普辭職決定，表示自己將會出任得克薩斯大學埃爾帕索校區（The University of Texas at El Paso）校長。

（綜合報道）