馬來西亞航空MH370失蹤5年　悄然促使航空業改善技術

馬來西亞航空MH370客機自2014年失蹤至今，仍未找出確切的墜機位置和出事原因。資深航空業專家、國際民用航空組織（ICAO）操作安全主管馬林（Miguel Marin）表示「很難想像在這個時代，一架載有239名乘客和機組人員的客機會這樣憑空消失。」 轉眼5年過去，家屬的傷痛依然無法磨滅，但航空業並無停滯不前。業界在這次事件中汲取教訓，實施新技術追蹤飛機，希望減少類似悲劇再次發生。

馬來西亞航空MH370客機2014年3月8日凌晨，由吉隆坡飛往北京途中失去聯絡，飛機連同239名乘客及機組人員一直音訊全無，機上大部分是中國公民。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布該航班客機失事，並推定機上所有人員遇難。客機殘骸一直找不到，成為航空史上一大謎團。大馬政府2018年7月30日公布事件的最新調查報告，惟報告未有新發現。

馬航MH370客機失蹤後，出事原因至今仍然未知悉。（Getty Images）

全世界以至國際民航組織都對此感到震驚，後者很快成立工作小組，研究全球航空遇險與安全系統（GADSS）計劃及相關的標準和建議措施。計劃在2015年獲通過，規訂客機飛行在途中至少每15分鐘自動彙報位置；如果出現無人看管及偏離航線等異常情況，彙報頻率會自動增加到每分鐘一次。

國際民航組織稱，系統雖然無法阻止空難發生，但可以更精確地確認出事客機位置，避免再次出現客機在眼底消失的情況。

失蹤乘客的家屬姜輝向傳媒表示，絕不放棄尋找馬航ＭH370客機。（德國之聲）

目前追蹤飛機位置主要依靠地面雷達，但雷達覆蓋範圍有限，在偏遠地區、極地、沙漠或海洋區域這些「監視盲點」可能會出現無法定位的情況。只有覆蓋範圍廣、可靠性高的衛星才能徹底解決這個問題。有見及此，不少科技企業研發追蹤系統予航空公司，以實時監控飛機位置，美國Aireon就是其中一家。

公司的實時監控系統由66顆相互連接的衛星網絡組成，只要在飛機裝上轉發器收發信號，就能完全消除「監視盲點」追蹤飛機位置。

馬林認為，雖然至今仍是無法阻止客機墜毀，但追蹤系統能確定飛機位置，有助救援人員即時搜索及協調。他指出，現在最大的挑戰是如何創建一個「一站式」數據存儲庫，讓航空通管制人員、搜索及救援協調中心，以及航空監管機構存取這些資訊。

（綜合報道）