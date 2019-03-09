日本高速船疑撞鯨魚　船身受損　87乘客受傷

日本一艘高速船周六（9日）從新潟港駛往佐渡島時，疑似撞擊到海洋生物，造成船上121名乘客中，有87人受傷，其中5人傷勢較重，幸意識清楚，由直升機協助送醫。 目前未知涉事的海洋生物是什麼，但當地專家懷疑是鯨魚。

乘客大多臉部或腰部受傷

這艘高速船在當地中午12時15分左右出發，從新潟市的新潟港，開往佐渡市的兩津港，途中疑似撞到海洋生物，造成多人受傷，傷者大多是臉部、腰部受傷。

高速船在事發後仍然可以航行，最後比預定時間遲1小時左右抵達兩津港，受傷民眾獲送到醫院診治。

有乘客形容撞擊非常猛烈，他當時沒有繫上安全帶，嚇了一跳。也有乘客指，事發後有人撞傷腰部，也有人流鼻血。

懷疑與鯨魚相撞

日本放送協會引述新潟縣的上越市市立水族博物館副館長池口新一郎指，懷疑事件是有鯨魚當時正升上水面，不幸與高速船相撞。

船公司：船體受損

高速船所屬的佐渡汽船公司在接報後報警。該公司表示，船體因撞擊而受損，必須先檢查與維修。

警方與新潟海上保安部等單位，正在調查詳細事發經過。

（日本放送協會 / 中央社）