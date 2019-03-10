埃塞俄比亞航空公司客機起飛6分鐘墜毀　機上157人無一生還

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一部載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX8客機周日（10日）墜機，航空公司發言人證實客機已墜毀。 美國全國廣播公司（MSNBC）報道，客機在起飛後6分鐘後墜毀。央視記者報道新聞發布會的資料，埃塞俄比亞航空公司稱，機上有8名中國人。 埃塞俄比亞國營廣播公司報道，機上人士來自33個國家。 航空公司在聲明中指出，「搜尋及救援行動已在進行中，我們未有任何有關生還者或任何出事原因的確切資料。」

航班編號為ET302的客機在出事前原定由埃塞俄比亞（Ethiopia）首都亞的斯亞貝巴（Addis Ababa）飛往肯尼亞（Kenya）首都內羅畢（Nairobi）。

航空公司發言人已證實客機周日早上8時44分墜毀，即香港時間周日下午1時44分，墜機位置距離亞的斯亞貝巴東南方35公里。

瑞典的24小時飛行雷達網站（FlightRadar24）指出，客機起飛後的升降速度（vertical speed）不穩定。

埃塞俄比亞航空公司ET302空難：圖為航空公司3月10日發布的聲明全文。（埃塞俄比亞航空公司）

該國總理阿里（Abiy Ahmed Ali）辦公室Twitter帳戶周日發文，向出事客機乘客及機組人員的家屬致以最深切哀悼。

總理辦公室稱，已知悉空難中有人死亡。

▼總理辦公室在Twitter發布聲明，向罹難乘客或機組人員致哀。

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning. — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019

埃塞俄比亞航空公司為國有航空公司，以機隊而言，是非洲大型航空公司之一。航空公司曾稱，估計其2018年載客量為1060萬人次。

航空公司對上一次大型空難發生在2010年1月。出事飛機在黎巴嫩貝魯特起飛後不久墜毀。

就在這次空難發生之前，改革派的總理阿里承諾，在國家以政府為中心的經濟體系進行大型轉型之際，會對外開放本國航空公司以其他行業，引進外國資金。

（綜合報道）