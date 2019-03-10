阿爾及利亞大批民眾上街　反對總統連任　布特弗利卡照飛瑞士就醫

阿爾及利亞上周五（8日）再爆發大型示威，反對現身在瑞士接受治療、82歲的總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）5度角逐總統之位。而曾載他到瑞士日內瓦（Geneva）就醫的政府飛機被發現周日（10日）離開阿爾及利亞領空，去向未明。消息稱飛機周日已降落日內瓦寬特蘭機場（Cointrin），大批警察到場，未知是否為了接載總統回國。

路透社周日（10日）報道，飛行雷達顯示一架上月載着阿爾及利亞總統布特弗利卡前往瑞士日內瓦就醫的政府飛機，於當地時間周日早上7時離開了阿爾及利亞領空，向着北面方向飛行，目的地未明。報道並引述消息指，布特弗利卡料周日返抵阿爾及利亞，未知該架飛機是否為了接載他回國。

報道指出，自阿爾及利亞政府2月宣布布特弗利卡已前赴日內瓦接受治療以來，飛行雷達從未偵測過該架飛機離開阿爾及利亞。最新消息指，飛機周日已降落日內瓦寬特蘭機場（Cointrin），大批警察到場。

現年82歲的布特弗利卡自1999年開始執政，至今已是第四任期，近期宣布再次爭取連任。他2013年中風後便以輪椅代步，連說話都有困難，更鮮有公開露面，目前正在瑞士接受治療，未知他何時回國。

惟他尋求連任激發民眾示威浪潮，數以十萬計的阿爾及利亞人上周五（8日）再次走上街頭，反對布特弗利卡5度角逐總統之位。

今次是阿爾及利亞2月22日舉行反對布特弗利卡大型集會以來，最大規模的一次示威，亦是當地28年來最大規模的示威。來自國內不同城市和城鎮的國民上周五來到首都阿爾及爾（Algiers），手持國旗叫喊「阿爾及利亞自由和民主」，以及「和平，和平」的口號遊行，未有爆發暴力衝突。

（路透社／衛報）