【英國脫歐】協議再表決　文翠珊或遭迫宮換取通過草案

英國國會周二（12日）將再度表決脫歐協議草案，外界估計草案有可能遭大比數否決。《星期日泰晤士報》（Sunday Times）周日（10日）報道，首相文翠珊的幕僚計劃迫宮，要求她請辭，換取國會議員支持協議草案。

有脫歐派人士向政府官員警告，國會將不會通過脫歐協議草案，除非文翠珊提出於六月前請辭，由新任首相帶領英國與歐盟進行第二階段談判。據報道，一名內閣成員稱，不相信內閣中有人認同文翠珊應在六月後繼續留任；另一名閣員則指文翠珊已窮途末路。

相關人士透露，高級內閣成員已私下討論會否與文翠珊會晤，要求對方最快本周提出請辭。有部長助理估計，如在野工黨再次提出不信任動議，保守黨成員將倒戈把文翠珊拉下台。據稱，繼任首相熱門人選包括約翰遜（Boris Johnson）、賈偉德（Sajid Javid）、侯俊偉（Jeremy Hunt）和藍韜文（Dominic Raab）的盟友亦稱四人已準備就緒，形容事情或會發展得很快。

外相侯俊偉周日警告，如國會否決協議，英國有可能不會脫歐。他表示如果想阻止脫歐，只需要做三件事：否決協議、押後脫歐，然後舉行二次公投，而前兩項更可以在三周內發生。

（路透社／星期日泰晤士報）