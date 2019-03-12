伊朗總統魯哈尼首訪伊拉克　簽署貿易協定抗衡美國制裁

伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）周一（11日）訪問伊拉克首都巴格達（Baghdad），並與伊拉克總統薩利赫（Barham Salih）會面。魯哈尼首次正式訪問伊拉克，雙方簽署多份初步貿易協議，加強兩國關係。有伊朗官員形容，魯哈尼此行為國家經濟帶來機遇，繞過了美國不公的制裁。

魯哈尼與伊拉克總理阿卜杜勒邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）簽署多份諒解備忘錄，內容包括石油、貿易和醫療健康，以及連接伊拉克南部石油城市巴士拉（Basra）和伊朗邊境城鎮沙拉姆切赫（Shalamcheh）的鐵路。兩國亦同意實施新措施，讓商人和投資者更容易獲取簽證，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）指出，當局將豁免旅行簽證費用。

魯哈尼在出發前指表示，伊朗決心與什葉派的阿拉伯鄰國加強關係。一名隨團的伊朗高級官員向路透社稱，魯哈尼此行為國家經濟帶來機遇，為伊朗提供渠道繞過美國不公的制裁。

魯哈尼周二（12日）和周三（13日）將分別前往卡爾巴拉（Kerbala）和納傑夫（Najaf），期間會與伊拉克什葉派最高精神領袖西斯塔尼（Ali al-Sistani）會面。

（路透社／美聯社）