俄媒：意大利加入一帶一路令美國不安　中國將降低對美國依賴

中國國家主席習近平將於3月下旬出訪意大利，意大利總理孔特（Giuseppe Conte）等政要高層近來密集放風，透露有意與中國簽訂協議，支持「一帶一路」倡議，據指這引來美國的不滿。俄羅斯《觀點報》上周六（9日）發文稱，這是因爲中國能將部分貿易從美國轉向歐洲，降低對出口美國的依賴。

文章解釋，中國需要可接納大噸位船舶的貨運港口，但這種港口在歐洲並不多，而意大利就是其中一個港口眾多、佔據地理優勢，又可以接納中國大型船隻的國家。

若意大利成為首個參與「一帶一路」倡議的G7國家，對中國投資者開放自己港口，對意大利而言將增加當地貨運量並帶來利潤；對中國而言，則能以一種更快更便宜的方式與歐洲交易，將部分貿易從美國轉向歐洲，降低對出口美國的依賴，這導致美國非常不安。

報道又指出，意大利、法國和德國等最大的歐盟國家都無法割捨中國的投資，並樂於接受，正處於貧窮的希臘等國就更想得到中國投資。在中國一步一步取得歐洲的貿易路線，擴大出口的情況下，自然令美國不安。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）上周五（8日）表示，中國「一帶一路」基礎建設計劃對意國而言可能是好消息。他證實，3月底可能與中國國家主席習近平簽署協議。意大利政府早前透露，習近平3月22日至24日訪問意大利。孔特周五於北部城市熱那亞（Genoa）出席一個外交政策研討會時表示，只要做好預防措施，中國「一帶一路」便能為意大利帶來機遇，但並不代表羅馬會被迫合作。

（綜合報道）