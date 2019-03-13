美國校園招生賄賂案　被捕女星Felicity Huffman獲准保釋

美國揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞， 近50人被起訴，包括荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）在內多位名流富商。菲莉絲蒂夏夫曼周二（12日）獲准以25萬美元（約195萬港元）保釋，並被勒令交出護照。

根據控方資料顯示，夏夫曼擁有的房產總值超過2000萬美元（約1.56億港元），持有估計400萬美元（約3120萬港元）資金。

報道指她周二跟同是演員的丈夫威廉梅西（William Macy）在洛杉磯聯邦法院出庭約12分鐘，獲准以25萬美元保釋候審，並要交出護照。威廉梅西沒有被起訴。

夏夫曼被指控為大女參與「造假計劃」，以「慈善捐獻」的方式支付1.5萬美元（約11.7萬港元）給有關人士。控方又指她計劃為幼女作同樣安排，不過之後改變主意，未有這樣做。

事件主腦是一名居住加州男子，案情指他經營的Key Worldwide Foundation機構，及Edge College & Career Network LLC升學顧問公司，過去透過行賄及作弊方式，讓客戶子女能夠進入知名學府。事件中近50人被捕。

涉事學校包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等多間名門校園，賄款總額高達2000萬美元（約1.56億港元）。

美校園招生賄賂案：美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）。（路透社）。

（綜合報道）