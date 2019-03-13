美國名校招生賄賂案　主腦自稱人生教練　教家長P圖助子女入名校

美國周三（13日）揭發史上最大規模的學校招生賄賂醜聞，涉及耶魯大學、南加州大學和史丹福大學等多間頂尖學府。 涉案主腦辛格（William Rick Singer）自稱「人生教練」和升學顧問公司創辦人，被指收受款項超過2500萬美元（約1.95億港元），通過教導客戶家長作弊和收買考官等方式，讓客戶子女能獲得知名學院取錄。 他的招數包括收買考官，透過修改答案提高考生的分數，更會為學生製造假的「運動履歷」，利用電腦改圖把考生「化身」成為足球員、水球手等。

美校園招生賄賂案：這宗招生賄賂案涉及多間頂尖學府，例如耶魯大學、南加州大學和德州理工大學等。（路透社）

現年58歲、居於加州的辛格經營Key Worldwide Foundation機構，並開辦Edge College & Career Network的升學顧問公司，後者又名「The Key」。

稱指導學生家長走出申報大學「迷宮」

翻查The Key網站，其聲稱公司是全美國最大的私人人生教練（life coaching）和升學顧問公司，在全美81個城市和5個國家均有營運。

辛格在網站形容自己是一名父親和教練，明白申報大學為家庭帶來的壓力。他稱作為The Key的創辦人，在過去25年協助學生尋找其人生樂趣，指導他們與家人走出申報大學的「迷宮」。

美校園招生賄賂案：案件主腦辛格開辦人生教練和升學顧問公司。（路透社）

美國檢方指控辛格收受約2500萬美元（約1.95億港元），做為中間人協助家長客戶賄賂學院教練和考官。檢方披露不少作弊手法，以及辛格與家長們的對話。

指導家長帶子女做測試 謊稱學習障礙

檢方指出，辛格每次收受1.5萬至7.5萬美元（約11.7萬至58.9萬港元）不等，為客戶安排其子女在美國大學入學考試SAT和ACT作弊。他涉嫌指導家長到心理測試中心，為子女取得學習障礙的醫療證明，然後申請延長考試時間至兩天。案情提及辛格曾向一名父親稱，當女兒進行心理測試時要表現得「愚蠢」些。

當有關教育部門批准延長考試時間後，辛格便安排考試在其中一名考官負責的試場內進行，再讓該考官在這段「額外時間」內修改試題答案或「代筆」作答，實際上辛格早已收買這名考官。

美校園招生賄賂案：案件被起訴的50人中包括多位名流富商，例如美劇《靚太唔易做》（Desperate Housewives）演出的荷李活女星菲莉絲蒂夏夫曼（Felicity Huffman）。（路透社）。

另外由於部分大學會對出色的運動員學生「加分」，因此辛格也乘機為學生製造假的「運動履歷」作弊。

案情指有家庭給辛格高達120萬美元，把一名從未踢足球的女生偽裝成得獎足球員。被捕的耶魯大學女子足球教練梅雷迪思（Rudolph Rudy Meredith）承認，曾收取40萬美元賄款，偽造運動員檔案，以女子足球新人名義取錄學生。

詳細家長教導「改圖」 子女化身運動員

辛格的客戶還包括德州太平洋集團（TPG）合夥人麥格拉申（William McGlashan Jr.），他為後者兒子「改圖」，把臉部放上一名真正足球員上以偽造紀錄。法庭文件還引述麥格拉申還說：「他（兒子）的腿真強壯。」

另有案情指，辛格教導一名父親把其兒子「改圖」成為水球手。檢方指，該父親從網上買了水球和泳帽，再要求設計師把兒子的影像疊上室內泳池內。辛格其後向父親稱要更新改圖，理由是原相的男孩「離水面有點太高，沒有人（跳得）那麼高」。

美招生賄賂案：美國女演員Lori Loughlin及其時裝設計師丈夫Mossimo Giannulli也是被控的50人之一。圖為Lori Loughlin與其女兒Olivia Jade Giannulli（左）和Isabella Rose Giannulli（右）出席活動時的照片。（美聯社）

藉慈善名義收集賄款

檢察官指出，辛格同時作為非牟利機構The Key Worldwide Foundation的行政總裁，利用慈善名義收集家長的賄款，而家長也可以聲稱有關款項是捐給「欠支援的兒童」，從而避過稅務審查。

檢察官指辛格在電話向家長稱，「我可以令分數出現，在這個星球上沒有人可以讓分數出現」；檢方又指出辛格的計劃實際上成功了超過800次。

（路透社／霍士新聞）