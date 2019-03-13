金正恩無視制裁高調展示名車　聯合國着手調查

朝鮮領袖金正恩過去一年不時穿梭國際場合，其多輛名牌座駕極受注目，包括勞斯萊斯（Rolls-Royce）、平治（Mercedes-Benz）豪華房車和凌志（Lexus）四輪驅動車。聯合國制裁小組周二（12日）表示，他們已着手展開調查。

報道指，金正恩2018年10月在平壤與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）會面時，乘坐一輛全新勞斯萊斯「幻影」車款（Rolls-Royce Phantom）現身，這款車通常要價約45萬美元（約351萬港元），因而引起制裁專家注意。

2018年6月在新加坡和美國總統特朗普（Donald Trump）舉行峰會時，金正恩隨行人員以平治（Mercedes-Benz）車隊進場，所有車皆沒有掛上車牌。而同年9月平壤舉行兩韓峰會，朝鮮代表皆乘坐凌志（Lexus）LX570四輪驅動豪華車現身。

過去5年來擔任聯合國朝鮮制裁委員會協調員的格里菲思（Hugh Griffiths）說：「朝鮮想要什麼都會盡力買到手。當有需要的時候，他們總能得到最好的。」金正恩曾被韓國指出，他6年間「豪花」315億港元買奢侈品。

聯合國安理會禁止朝鮮出口煤炭等商品、限縮石油和燃料交付量、限制金融往來等舉措，目標是為了切斷平壤武器計畫的經濟來源。聯合國更自2013年起禁止銷售高級車、遊艇和珠寶等奢侈品給朝鮮。

（綜合報道）