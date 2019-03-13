美國駐澳洲大使上任首日強硬批評中國「貸款外交」惹爭議

新上任的美國駐澳洲大使卡爾瓦豪斯（Arthur B. Culvahouse），周三（13日）指責中國政府在太平洋地區推行「發薪日貸款外交」（payday loan diplomacy），並指對此感到擔憂。但也有澳洲專家認為他的言論是說得「過頭」。

70歲的卡爾瓦豪斯向澳洲總督科斯格羅夫（Peter Cosgrove）遞交任命書後，周三正式展開他在澳洲的任期。

他的這番言辭，比美國副總統彭斯（Mike Pence）之前的言論更強硬，後者曾警告稱，中國對太平洋的發展中國家設下「債務陷阱」（debt traps）。

卡爾瓦豪斯周三在坎培拉向記者表示，他傾向用更強硬的語言，便是使用「發薪日貸款外交」的字眼。他認為，所有盟友和西方自由民主國家都要教育人們了解這些貸款的危險性。他又指，「這筆錢看起來很有吸引力，很容易拿到手，但你最好閱讀細則。」

所謂的「發薪日貸款」（payday loan），是自上世紀90年代在北美大規模興起的一種無須抵押的小額短期貸款，以個人信用作擔保，借款人必須在下次發薪日還款，貸款時長一般為兩星期至一個月，借貸利率一般較高。

澳洲廣播公司引述澳洲國立大學中國問題專家史密斯（Graeme Smith）表示，債務確實是許多太平洋國家關心的問題，但大使的語言是「過頭了」。

史密斯稱，目前在大部分的太平洋地區，主要債務持有人仍是世界銀行與亞洲開發銀行，而不是中國。

（SBS / 澳洲廣播公司）