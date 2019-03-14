馬納福特共謀罪成　合共囚7.5年　再有「追加」新控罪

美國總統特朗普（Donald Trump）前競選經理馬納福特（Paul Manafort）早前承認兩項共謀罪，涉及洗黑錢和騷擾證人等行為。美國華盛頓地區法院法官傑克遜（Amy Berman Jackson）周三（13日）判馬納福特入獄73個月，其中30個月與另一項裁決的刑期同期執行。 法官宣判後，紐約檢察部門隨即入稟起訴馬納福特，指控他涉及按揭欺詐。

馬納福特在庭上表示對自己的行為感到抱歉，形容案件已帶走他的一切，包括財產、人壽保險、子女和孫兒對自己的信任等。但法官傑克遜指馬納福特所表達的後悔之情空洞，批評他多次說謊和作出欺詐行為。

法官最終判馬納福特入獄73個月，其中30個月與上周被判囚47個月的刑期同時執行，扣減他過去遭扣押9的個月，馬納福特還需服刑6年9個月。

法官宣判後，紐約檢察部門隨即入稟起訴馬納福特，指控他涉及按揭欺詐，從中獲利數百萬美元。有關指控屬州控罪，並非聯邦控罪，總統無權特赦。早前特朗普曾表示，不排除會特赦馬納福特。

馬納福特上周四（7日）因銀行及稅務詐騙等8項罪名，被判入獄47個月。根據聯邦量刑指引，有關控罪最高可被判入獄24年。有法律專家質疑刑罰過輕。

馬納福特2018年8月21日已因避稅及貸款欺詐率先被定罪；他同年9月接受認罪協議，包括承認串謀妨礙司法等罪，以換取減刑。不過，馬納福特其後被揭曾隱瞞自己與俄裔競選助理基利姆尼克（Konstantin Kilimnik）接觸，蓄意向「通俄門」調查人員說謊。

（路透社／美聯社）