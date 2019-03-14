【英國脫歐】英或需延遲脫歐　歐盟談判代表暗示不會輕易應允

英國下議院周三（13日）通過拒絕無協議脫歐議案，首相文翠珊表示國會作出選擇後需面對相應後果，就是與歐盟商討延後脫歐限期。但歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）示意，歐盟並不會輕易應允英國押後脫歐。

文翠珊在國會通過拒絕無協議脫歐議案後，表示國會需面對相應後果。文翠珊稱現時法律上仍然默認英國會在無協議下脫歐，國會需要避免這情況出現，英國政府可以繼續與歐盟商討脫歐協議，或就脫歐進行第二次公投：「但這將可能導致政府最終推翻脫歐，損害公眾對國會的信任。」

英國脫歐限期將於3月29日屆滿，文翠珊表示如果國會不接受眼前脫歐協議，又不接受在無協議下脫歐，就需要進一步延長脫歐期限：「而這意味我們需要延遲一段相當長的時間，英國或將在5月參與歐洲議會選舉，我並不認為這是一個好結果。」

歐盟會問「為什麼」

歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶接受歐洲新聞台（Euronews）訪問時表示，假若英國需要延遲脫歐，他相信歐盟會問「為什麼」。

「我知道歐盟接下來會問『為什麼？』『你要延期來做什麼？』『你要舉行第二次公投還是大選嗎？』我不知道英國會怎樣回應。」分析認為巴尼耶的回應，示意歐盟不會輕易應允英國延後限期。

（綜合報道）