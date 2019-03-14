【中美貿易談判】習特會再延期　特朗普語調再轉有何盤算？

美國總統特朗普2月宣布延遲對華加徵關稅的期限後，稱可能很快與中國國家主席習近平簽訂協議結束貿易戰。中美貿易談判來到最後的關鍵時刻，不過特朗普周三（13日）的態語調再轉，表示「並不急於」與中國達成協定，傳聞中的「習特會」亦一再拖延，據指可能會在4月舉行。分析相信，原因是中美仍在部分細節存在分歧，特朗普不希望簽署一份他眼中「壞協議」。

貿易談判仍有矛盾

中方已願意購買大量美國商品以減少兩國間貿易逆差；亦同意特朗普口中的「結構改革」，如今只剩下所謂的「執行機制」及懲罰關稅問題。

彭博社早在3月初引述消息人士報道，中美將接近達成貿易協議，惟北京政府要求美國必需即時撤銷向2000億美元中國貨徵稅；華府則希望繼續以關稅作威脅，確保中國不會違背協議，待北京實施協議的所有部分時才能完全解除關稅。這個矛盾據指至今仍未解決。

軟弱的協議會被批評

與此同時，華府並不希望簽署一份「壞協議」。特朗普周三（13日）表明，自己是一個當無法達成協議時便會離開的人，就像2月的越南「特金會」一樣。分析指出，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），或是負責對朝談判的博爾頓（John Bolton）都有一個共同信念，就是「壞協議不如沒協議」。

《華爾街日報》引述曾在特朗普政府擔任駐京談判人員的安凱彬（Christopher Adams）認為，特朗普的言論反映他的談判策略，希望以此作籌碼威脅中國簽署一份「好協議」，因為他意識到簽署一份軟弱的協議，將讓他受到批評。

（綜合報道）