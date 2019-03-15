北愛爾蘭「血腥星期日」事件　前英軍涉謀殺兩示威者遭起訴

1972年1月30日，北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）爆發示威，英軍開火造成13名未持有武器的天主教示威者死亡。英國北愛爾蘭刑事檢控服務（Public Prosecution Service）周四（14日）宣布起訴一名前英軍士兵，指他涉嫌謀殺其中兩名示威者。

1972年1月30日，北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）爆發示威，英軍開火造成13名未持有武器的天主教示威者死亡。（美聯社）

檢察官指，代號「F」的前英軍士兵涉嫌謀殺示威者雷（James Wray）和麥金尼（William McKinney），並企圖謀殺另外四人，當局已掌握足夠證據，因而決定作出起訴。惟另外18名疑犯，包括16名前士兵和2名聲稱為正式愛爾蘭共和軍（Official IRA）的成員，則因證據不足而未遭起訴。

有死傷者家屬對檢察部門的決定感到失望。代表律師指，將向高等法院挑戰有關起訴決定。死者麥金尼的家屬指，即使疑犯未被起訴，或者最終被判無罪，都不代表未有犯下罪行，也不代表那些士兵的行為有尊嚴和合適。

1972年1月30日，北愛爾蘭倫敦德里（Londonderry）爆發示威，傘兵團（Parachute Regiment）精銳部隊開火，事件造成13人死亡、14人受傷，其中1人傷重不治，事件稱為「血腥星期日」（Bloody Sunday）。經司法調查後，當局在2010年裁定死者無罪，對士兵並未構成威脅。

（路透社／美聯社）