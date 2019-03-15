【英國脫歐】押後脫歐修正案無一通過　大比數否決二次公投

英國下議院周四（14日）投票決定是否押後脫歐。表決政府動議前，議員率先表決多項修正案，包括是否押後脫歐以舉行二次公投。議會以大比數否決二次公投的建議。

下議院議長白高漢（John Bercow）選出四項修正案表決。首先為修訂H，由前保守黨議員、現屬「獨立小組」（The Independent Group）的沃拉斯頓（Sarah Wollaston）提出，獲約30名議員聯署，要求押後脫歐以舉行二次公投。惟最大反對黨工黨事先已表明不會支持，投票時有大量議員留坐，最終毫無懸念以85票贊成、334票反對遭否決。

之後表決的修訂I由跨黨派的後排議員提出，要求容許下議院下周三（20日）辯論脫歐的下一步，舉行一連串的象徵式投票，讓議會可以尋找獲大多數支持的方案，從文翠珊政府中爭取議會時間。工黨鮑威爾（Lucy Powell）提出修改該修正案，建議以6月30日為脫歐期限，但以3票之差遭否決。最終修正案亦以312票贊成、314票反對遭否決。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）則提出修訂E，列明拒絕接受文翠珊的脫歐協議，同時拒絕無協議脫歐，指政府應給予下議院議會時間尋找獲大多數支持的不同方案。修正案以302票贊成、318票反對遭否決。

至於工黨布賴恩特（Chris Bryant）則在表決自己提出的修訂J前要求撤回。該修正案要求阻止文翠珊向國會再次提交已兩次遭否決的脫歐協議。工黨早前已表示會支持修正案。

（路透社）