特拉維夫5年來首遭導彈襲擊　炮火擦肩過以色列總理淡定應對

以色列稱特拉維夫周四（14日）遭2枚來自加沙的火箭彈襲擊，無人傷亡。導彈觸發防空警報。這是2014年以來該市首次遭火箭彈襲擊。 火箭攻擊特拉維夫之際，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當時正與國防部人員開會，可說是與飛彈擦身而過。 以色列第10台引述以色列軍方消息報道，特拉維夫周四晚遭兩枚「來自加沙的『黎明』（Fajr，伊朗製）火箭彈襲擊」。軍方稱動用鐵穹（Iron Dome）導彈攔截系統擊落一枚，而另一枚則落在空曠地方。

▲▲▲想知以色列如何出手報復，請即點擊以上片段▲▲▲

火箭彈來襲時，特拉維夫拉響防空警報，隨後當地傳出巨大爆炸聲。特拉維夫及以色列中部多個城市開放防空設施供市民入內躲避。

內塔尼亞胡隨後緊急召開安全會議，商討對策。多名政府官員呼籲報復。

巴勒斯坦哈馬斯（Hamas，伊斯蘭抵抗運動）和伊斯蘭聖戰組織（IIslamic Jihad Movement in Palestine，簡稱Jihad）均表示並未施襲。哈馬斯為防止遭以軍轟炸，組織成員當晚已從所有辦公機構撤出。

加沙武裝組織持有的導彈多為短程導彈，一般只能襲擊以色列南部目標。2012年以軍在加沙發動「防務之柱」軍事行動（Operation Pillar of Cloud）和2014年在加沙發動「護刃行動」（Operation Protective Edge）期間，特拉維夫附近曾多次遭到來自加沙地帶的火箭襲擊。

對上一次特拉維夫響起防空警報是在2014年。當年7月8日起，以色列發動大規模打擊加沙地帶的行動。在維時7周的行動中，死亡人數逾2000人，死者多數是居於加沙地帶的人。

（綜合報道）