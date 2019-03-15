Facebook全球癱瘓後　兩高層離職

Facebook創辦人朱克柏格（Mark Zuckerberg）周四（14日）宣布兩位高層要員離職。他們分別是首席產品總監（Chief Product Officer）考克斯（Chris Cox）及負責WhatsApp的Facebook副總裁丹尼爾斯（Chris Daniels）。與此同時，他說Facebook準備建設以私隱為中心的社交平台，業務揭開新章節。 兩人離去剛巧發生在facebook及WhatsApp出現歷來最長一次故障（3月13日）後，雖然一般認這是事有湊巧，但仍為業界帶來震撼。

考克斯是在Facebook成立次年加入公司，是入職最早的15名軟件工程師之一。他不止是公司的老臣子，亦被視為Facebook創辦人朱克伯格的老友。他從軟件工程師一路擢升至離職前的位置，掌管公司所有應用程式。

考克斯在其Facebook專頁撰文，稱當公司轉而成為一個需要平衡用家表達訊息、安全、保安及私隱的現代化通訊平台時，這會是一個大型項目，而我們需要一些為會它走出新方向面感到興奮的一些領袖。從他的發文字裏行間可看得出，他與Facebook的已走上不一樣的道路，是時候分道揚鑣」。

另一名已向朱克伯格提出辭呈的是丹尼爾斯。他原本負責的是商業開發團隊，還有Internet.org項目與WhatsApp。

朱克伯格在文中指出，已安排其他人接手Facebook、Instagram、Messenger及WhatsApp的，他們未來會直接向他匯報。他在短期內無意聘用新的首席產品總監。

（綜合報道）