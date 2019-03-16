【英國脫歐】文翠珊周末致力游說　爭取國會通過協議

英國首相文翠珊（Theresa May）的發言人周五（16日）表示，首相將努力不懈地爭取國會通過脫歐協議。此前，她的脫歐協議本周二（12日）在議會第二次被否決，議員們投票決定尋求推遲脫歐。 傳她會在本周末遊說保守黨內反對協議的議員，以及與保守黨共組執政聯盟的北愛爾蘭民主統一黨（DUP）的議員，希望他們支持政府最快在下周向下議院提交的脫歐協議，協助打破僵局。

英國《鏡報》報道，國防大臣韋廉信（Gavin Williamson）會是政府與DUP談判中的重要人物。與保守黨合組結盟的北愛爾蘭民主統一黨10名議員兩度在投票中反對協議。文翠珊需要取得他們的支持。

DUP在國會雖僅佔10席，卻在投票中起到關鍵作用。脫歐方案需在國會獲得320票才可通過。保守黨目前佔317席，連同DUP的10席，才可達到327席。在保守黨之中，議員也不是一面倒支持議案，若然DUP反對協議草案，它可以通過的機會更加微乎其微。

文翠珊版本的脫歐協議，已分別在1月15日以230票之差，以及周二（3月12日）以149票之差兩度在下議院遭到否決。

有消息指出，文翠珊下周把她提出的脫歐協議，第三次帶到下議院進行表決。若果能在下周三（20日）通過現有的脫歐協議，政府將尋求延遲脫歐至6月30日；但若被否決，政府將要尋求更大幅度的延期，但歐盟未必會接受。

（綜合報道）