特朗普批Google協助中國軍方　公司否認

撰文：陳博悟
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美國總統特朗普（Donald Trump）周日（17日）在Twitter發文，稱Google協助中國及其軍隊。Google發言人隨即回應稱公司沒與中國軍方合作，而且與美國政府在多方面合作。
特朗普的帖文寫道：「Google正協助中國和他們的軍隊，但不是美國。恐怖！」
Google發言人回應稱，「我們沒與中國軍方工作。我們與美國政府工作，包括國防部，在不同範疇諸如網絡安全、招聘和保健」。
Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月16日
特朗普發文前一天，美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）在參議院軍事委員會聽證會上表示，Google在中國的工作間接地有利中國軍方，並表示強烈關注在中國工作的企業夥伴是否知悉存在間接利益。
鄧福德稱，「坦白說，『間接』可能還不足以完全描述實際狀況，更貼切的是直接讓中國軍隊受益」。
（全國廣播公司）