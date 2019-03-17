特朗普批Google協助中國軍方　公司否認

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（17日）在Twitter發文，稱Google協助中國及其軍隊。Google發言人隨即回應稱公司沒與中國軍方合作，而且與美國政府在多方面合作。

特朗普的帖文寫道：「Google正協助中國和他們的軍隊，但不是美國。恐怖！」

Google發言人回應稱，「我們沒與中國軍方工作。我們與美國政府工作，包括國防部，在不同範疇諸如網絡安全、招聘和保健」。

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年3月16日

特朗普發文前一天，美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）在參議院軍事委員會聽證會上表示，Google在中國的工作間接地有利中國軍方，並表示強烈關注在中國工作的企業夥伴是否知悉存在間接利益。

鄧福德稱，「坦白說，『間接』可能還不足以完全描述實際狀況，更貼切的是直接讓中國軍隊受益」。

（全國廣播公司）