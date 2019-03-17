【法國黃背心運動】暴力與搶掠惡化　示威者斥大辯論無用

法國「黃背心運動」（Yellow vests movement，Mouvement des Gilets jaunes）的示威，來到上周六（16日）是第18個「抗爭周末」。再有大批民眾湧到巴黎市中心街頭集會。在香榭麗舍大道（Champs-Elysees）附近有警民衝突，警方出動催淚彈及水炮驅趕示威者。總統馬克龍予以譴責，稱會推出有力措施應對。

很多人戴上黑色頭套，手持法國國旗示威。他們在凱旋門附近向防暴警察投擲石塊。有人焚燒雜物，至少一輛汽車及一個報攤起火。警方出動催淚彈及水炮驅趕示威者。巴黎有至少100人被捕。

香榭麗舍大道形勢緊張，示威者聲稱他們與暴徒的破壞行為無關，強調是有少數激進人士混水摸魚。有暴徒洗劫香榭麗舍大道上的商戶，破壞歷史悠久的名高檔餐廳Le Fouquet's。高檔品牌Longchamp的店面也被燒至一片焦黑。甜品店Laduree及巧克力商店Jeff de Bruges也被人破壞。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提前結束休假，周六晚返回巴黎。他在Twitter推文譴責事件，稱他們是「企圖摧毀法國，不惜威脅他人生命」。他同時承諾會採取有力措施，避免類似情況再度發生。

法國黃背心運動：有示威者焚燒雜物。（路透社）

+ 3 + 2

板斧盡出收效不大 示威變得難以控制

馬克龍為了讓抗爭運動愈快平息，已多番做出讓步，以及尋求與民眾增加溝通。他於2018年12月10日公布一系列加薪及減免稅款方案，然而示威者不接受。2019年1月，馬克宏發起全國大辯論，親身前往法國多地聆聽市民意見，但示威者認為過去2個月的對話全是空話，指他是為5月的歐洲議會選舉造勢。

參加這場運動的人，最初是反對調升燃油稅，惟在政府讓步取消調漲後示威仍無平息跡象。人們的訴求轉為賦稅公平、社會正義、允許公民發起公民投票等。此外有人繼續抗議物價、有些人要求恢復「富人稅」，有些示威者則趁機發泄其對總統馬克龍及高官的不滿。

抗爭運動除了被指有焦點模糊以及變質的情況，參加人數亦有減少的跡象。內政部周六估計，全國約有逾3.2萬人上街，單在巴黎就有1萬人，比上周顯有增加。惟對比起高峰期有約10萬人上街的「盛況」，黃背心運動聲勢似乎大不如前。