歐盟對華政策或已變化　中歐戰略對話備受關注

歐盟因應中國經濟和政治影響力上升，繼美國對中國經濟政策進行重大調整後，歐盟也加入此一行列。歐盟對華政策有趨於強硬的跡象，上周改口稱呼中國為競爭對手。 歐盟及中國外長周一（18日）會在比利時布魯塞爾展開中歐第九輪高級別戰略對話（China-European Union High-Level Strategic Dialogue），它跟4月9日舉行的中歐峰會同樣備受國際社會注視。

歐盟上周二（12日）公布中歐關係戰略展望文件，將中國稱為經濟競爭對手（economic competitor），以及「一個推行另類管治模式的、全面的競爭對手」（a systemic rival promoting alternative models of governance）。有美國媒體形容歐盟對中國態度出現重大轉變。

在歐盟如此表態之後，中歐代表會在周一的中歐戰略對話中碰頭。當天外長會議上，歐盟外交政策主管莫蓋里尼（Federica Mogherini）將與中國外交部長王毅共同主持是次對話。

歐盟的消息指出，雙方將就多邊主義及氣候變化等議題交換意見，此外歐盟可能向中國提到人權、尊重國際海洋法以及網絡安全等議題。

（綜合報道）